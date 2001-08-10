Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2023
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09:47, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине водитель сбил на парковке пенсионерку и скрылся с места происшествия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Смирных 60-летний водитель автомобиля «Nissan Safari» двигаясь задним ходом по парковочному месту, расположенному в районе дома № 17 ул. Горького, совершил наезд на 79-летнюю женщину, после чего скрылся с места ДТП. Водитель впоследствии разыскан, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

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