Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

3 мая на территории Сахалинской области произошло 7 пожаров в разных районах. Причина возгорания одна - пал сухой травы, сообщает astv.ru, ссылаясь на региональное управление МЧС.

В общей сложности сгорело 505 кв. м. растительности. В некоторых случаях огонь покушался на жилые дома, промышленные базы и спорткомплексы.

В 16:56 пожарным Александровска-Сахалинского поступило сообщение о возгорании сухой травы на обочине дороги в районе улицы Учебной, 1. К моменту прибытия пожарных горела растительность на площади 60 кв. м. Возгорание полностью потушили в 17:24. В 20:28 также загорелась сухая трава на площади 70 кв. м. на улице Аболтина. Огонь потушили в течение 20 минут. В тушениях участвовали 4 человека и 1 единица техники противопожарной службы Сахалинской области.

В 16:37 работали пожарные Тымовского района. Пожар возник на придомовом участке в селе Восход по улице Космическая, 3. К моменту прибытия пожарных на придомовом участке горела сухая трава на площади 30 кв. м. Пожар потушили в 16:51. Работали 4 спасателя и 1 единица техники.

В 18:35 на площади 200 кв. м. сухая трава и мусор загорелись в районе производственной базы в селе Медвежье Углегорского района. Пожар потушили в 20:10. В тушении участвовали 2 человека и 1 единица техники

В 18:59 загорелась сухая трава на склоне сопки береговой полосы в районе ул. 60 лет ВЛКСМ, 28 в Южно-Курильске. Огонь бушевал районе спортивного комплекса "Афалина" на площади 36 кв. м., угрозы распространения не было. Пожар потушили в 19:11. В тушении участвовали 4 человека и 1 единица техники.

В 19:18 пожар произошел в Южно-Сахалинске в районе аэропорта. К моменту прибытия пожарных горела трава на площади 100 кв. м. Огонь потушили в 21:27. Всего в тушении участвовали 5 сотрудников и 1 единица техники.

В 19:31 поступило сообщение о возгорании травы на 215 км автодороги Южно-Сахалинск - Оха в Макаровском районе. Трава горела открытым пламенем на площади 9 кв. м. Огонь потушили в 19:56. В тушении участвовали 4 человека и 1 единица техники.

Погибших и пострадавших нет во всех случаях. Причины возгорания устанавливаются.