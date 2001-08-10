Сахалинец выломало окно в чужой дом и вынес имущество

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вчера в Управление МВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от мужчины 1985 года рождения. Он рассказал стражам порядка, что из его частного дома, расположенного в посёлке Елочки, путем повреждения окна, было похищено имущество на 30 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Южно-Сахалинску провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и по горячим следам установили причастного к краже гражданина. Им оказался 40-летний житель посёлка Елочки. Мужчина приметил, что хозяева дома на протяжении нескольких дней отсутствовали и решил проникнуть в чужое жилище, чтобы поискать что-либо ценное. Взломав окно, в доме он обнаружил дрель, прожектор и другое имущество, которое забрал с собой. Похищенное было обнаружено оперативниками в гараже, расположенном на территории его дома. Всё изъято в полном объеме и будет возвращено потерпевшему.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации – кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище. Подозреваемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ (основания задержания подозреваемого).

Материал подготовлен на основе предварительных данных