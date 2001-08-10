Выпивший сахалинец с чужого телефона перевел своей жене 15 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Тымовскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 18-летнего жителя пгт. Ноглики, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 10 февраля 2023 года в гости к обвиняемому пришла знакомая, с которой он и его супруга общались и распивали спиртные напитки.
Когда спиртное закончилось, потерпевшая попросила фигуранта сходить в магазин и купить добавки. Так как у нее с собой не было банковской карты, она, воспользовавшись мобильным приложением в присутствии мужчины, совершила два перевода общей суммой 4 000 рублей на его карту.
Вернувшись из магазина, злоумышленник увидел лежащий на кухне без присмотра сотовый телефон своей знакомой, и взяв в руки гаджет, он проверил баланс на банковском счете, после чего через смс-сообщения решил похитить часть денежных средств.
Фигурант перевел двумя операциями на счет своей жены 15 000 рублей, а последней операцией он, ввиду алкогольного опьянения, перевел по ошибке 7 000 рублей на чужой абонентский номер телефона, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб на общую сумму 22 000 рублей.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств, с причинением значительного ущерба гражданину.
Материальный ущерб обвиняемый возместил в полном объеме.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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