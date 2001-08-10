Тихоокеанское
информационное агентство
4 Мая 2023
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На Сахалине глава фермерского хозяйства зарабатывал на "мертвых душах"
13:39, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине глава фермерского хозяйства зарабатывал на "мертвых душах"

На Сахалине глава фермерского хозяйства зарабатывал на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовных дел в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя в сфере крестьянско-фермерского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что с февраля 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемый, находясь на должности главы крестьянско-фермерского хозяйства,в ходе осуществления своей трудовой деятельности  фиктивно принимал к себе на работу граждан, которые свою работу не осуществляли, также он издавал фиктивные приказы, ссылаясь на подложные документы, которые впоследствии предоставлял главному бухгалтеруАгентства по труду и занятости населения Сахалинской области для ведения отчетности о сотрудничестве.

Достоверно зная об условиях и порядке предоставлении ему, как индивидуальному предпринимателю, субсидий на возмещение затрат при организации общественных работ, в целях трудоустройства незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения Сахалинской области и реально понимая, фигурант прекрасно знал, чем все эти нарушения могут ему грозить.

Злоумышленник составлял акты, в которые вносил недостоверные и заведомо ложные сведения о фиктивном временном трудоустройстве граждан, состоящих на учете ОКУ «Смирныховский ЦЗН», якобы осуществляющих свою трудовую деятельность у него на ферме, как у индивидуального предпринимателя.

За счет средств областного бюджета по возмещению затрат на оплату труда при трудоустройстве молодежи в счет квоты, включая налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом РФ, обвиняемый незаконно получил денежные средства в общей сумме 869 829 рублей за якобы выплаченную заработную плату. Похищенными денежными средствами аферист впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд.

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