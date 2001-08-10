На Сахалине глава фермерского хозяйства зарабатывал на

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» окончено расследование уголовных дел в отношении 37-летнего индивидуального предпринимателя в сфере крестьянско-фермерского хозяйства, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что с февраля 2016 года по ноябрь 2017 года обвиняемый, находясь на должности главы крестьянско-фермерского хозяйства,в ходе осуществления своей трудовой деятельности фиктивно принимал к себе на работу граждан, которые свою работу не осуществляли, также он издавал фиктивные приказы, ссылаясь на подложные документы, которые впоследствии предоставлял главному бухгалтеруАгентства по труду и занятости населения Сахалинской области для ведения отчетности о сотрудничестве.

Достоверно зная об условиях и порядке предоставлении ему, как индивидуальному предпринимателю, субсидий на возмещение затрат при организации общественных работ, в целях трудоустройства незанятых граждан, зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения Сахалинской области и реально понимая, фигурант прекрасно знал, чем все эти нарушения могут ему грозить.

Злоумышленник составлял акты, в которые вносил недостоверные и заведомо ложные сведения о фиктивном временном трудоустройстве граждан, состоящих на учете ОКУ «Смирныховский ЦЗН», якобы осуществляющих свою трудовую деятельность у него на ферме, как у индивидуального предпринимателя.

За счет средств областного бюджета по возмещению затрат на оплату труда при трудоустройстве молодежи в счет квоты, включая налоги и сборы, установленные Налоговым кодексом РФ, обвиняемый незаконно получил денежные средства в общей сумме 869 829 рублей за якобы выплаченную заработную плату. Похищенными денежными средствами аферист впоследствии распорядился по своему усмотрению.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ (2 эпизода) - мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в крупном размере.

Уголовные дела, объединенные в одно производство, направлены в суд.