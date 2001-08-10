09:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил
Сахалинка выехала на главную дорогу задним ходом и сбила пешехода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечром 2 мая в Корсакове 30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Toyota Premio», при выезде с прилегающей территории в районе дома № 16 по улице Советской на главную дорогу задним ходом, совершила наезд на пешехода, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции
В результате ДТП 66-летняя женщина-пешеход получила травмы.
Проводится проверка.
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