Тихоокеанское
информационное агентство
3 Мая 2023
Сейчас 11:21
79,96|87,66|66,91
Сахалинка выехала на главную дорогу задним ходом и сбила пешехода
09:58, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка выехала на главную дорогу задним ходом и сбила пешехода

Сахалинка выехала на главную дорогу задним ходом и сбила пешехода

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечром 2 мая в Корсакове 30-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Toyota Premio», при выезде с прилегающей территории в районе дома № 16 по улице Советской на главную дорогу задним ходом, совершила наезд на пешехода, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции

В результате ДТП 66-летняя женщина-пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости происшествий Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Как вы сейчас сохраняете сбережения?