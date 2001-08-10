Тихоокеанское
информационное агентство
3 Мая 2023
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18:32, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В сахалинском селе Молодежное горел бокс

В сахалинском селе Молодежное горел бокс

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

2 мая в 10.59 в диспетчерскую Тымовского пожарного отряда поступило сообщение о пожаре в селе Молодежное, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ОКУ "Управление ППС".

Первое подразделение прибыло в 11.06. К этому моменту открытым пламенем горела крыша бокса на площади 800 квадратных метров. Существовала угроза распространения огня на ближайшие строения.

Пожар локализовали в 12.05, а в 16.30 полностью ликвидировали.

В тушении были задействованы 12 человека личного состава и 2 единицы техники противопожарной службы Сахалинской области, 4 человека личного состава и 1 единица техники ведомственной пожарной охраны войсковой части села Адо-Тымово.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.

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