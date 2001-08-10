Сахалинка забыла свой телефон дома, в результате чего лишилась денег, а ее карты оказались заблокированными

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по городскому округу «Долинский» поступило заявление гражданки 1972 года рождения о том, что в вечернее время 24 апреля неустановленное лицо похитило с её банковского счета денежные средства в сумме 31 760 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что утром 24 апреля заявительница уехала на работу, а свой телефон забыла дома, банковские карты все были при ней. Спустя два дня заявительница попыталась войти в своё банковское приложение, но оно оказалось заблокировано.

Потерпевшая позвонила в банк, где ей сообщили, что по ее карте обнаружены мошеннические действия, и банк заблокировал ее карты и личный кабинет. Как оказалось, сын заявительницы хотел получить промо-коды для игры и по указанию администратора совершал действия с ее телефоном.