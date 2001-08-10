Сахалинец превратил свою квартиру в наркопритон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделением ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 46-летнего жителя пгт. Смирных, обвиняемого в систематическом предоставлении помещения посторонним лицам для потребления наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 15 июня 2021 года обвиняемый предоставил свое место жительства знакомому, чтобы тот мог там употребить запрещенные препараты. Более того, фигурант по просьбе гостя изготовил жидкость кустарным способом, которая, согласно заключению эксперта, является раствором смеси, содержащей наркотическое средство дезоморфин. Часть смеси они непосредственно употребили совместно, а оставшуюся часть гость забрал с собой для дальнейшего употребления.

Позже у последнего в результате его личного досмотра, проведенного в районе улицы 60 лет СССР, сотрудниками ОУР ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" был обнаружен и изъят медицинский шприц, содержащий раствор наркотической смеси массой 0,045 грамм.

Следующий выявленный факт произошёл 8 апреля прошлого года, когда обвиняемый также предоставил место своего проживания другому знакомому для потребления наркотических средств.

Так, знакомый, используя принесенный с собой опиоидный анальгетик, кустарным способом изготовил наркотическое средство, которое они совместно употребили. Позже в этот же день знакомый фигуранта после употребления наркотического средства скончался в данной квартире. Тем не менее, 6 августа обвиняемый опять предоставил свою жилплощадь другому знакомому для потребления наркотических средств.

По просьбе последнего фигурант изготовил наркотическое средство, которое гость непосредственно после его изготовления, употребил.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ – систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств.

Уголовное дело было рассмотрено в суде. Вынесен приговор, который 27.04.2023 вступил в законную силу.