Сахалинец превратил свою квартиру в наркопритон
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 46-летнего жителя пгт. Смирных, обвиняемого в систематическом предоставлении помещения посторонним лицам для потребления наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 15 июня 2021 года обвиняемый предоставил свое место жительства знакомому, чтобы тот мог там употребить запрещенные препараты. Более того, фигурант по просьбе гостя изготовил жидкость кустарным способом, которая, согласно заключению эксперта, является раствором смеси, содержащей наркотическое средство дезоморфин. Часть смеси они непосредственно употребили совместно, а оставшуюся часть гость забрал с собой для дальнейшего употребления.
Позже у последнего в результате его личного досмотра, проведенного в районе улицы 60 лет СССР, сотрудниками ОУР ОМВД России по городскому округу "Смирныховский" был обнаружен и изъят медицинский шприц, содержащий раствор наркотической смеси массой 0,045 грамм.
Следующий выявленный факт произошёл 8 апреля прошлого года, когда обвиняемый также предоставил место своего проживания другому знакомому для потребления наркотических средств.
Так, знакомый, используя принесенный с собой опиоидный анальгетик, кустарным способом изготовил наркотическое средство, которое они совместно употребили. Позже в этот же день знакомый фигуранта после употребления наркотического средства скончался в данной квартире. Тем не менее, 6 августа обвиняемый опять предоставил свою жилплощадь другому знакомому для потребления наркотических средств.
По просьбе последнего фигурант изготовил наркотическое средство, которое гость непосредственно после его изготовления, употребил.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 232 УК РФ – систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств.
Уголовное дело было рассмотрено в суде. Вынесен приговор, который 27.04.2023 вступил в законную силу.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
10:22 Сегодня В Южно-Сахалинске на время репетиций Парада Победы будет ограничено движение транспорта
- 10:30 Сегодня Сахалинское правительство выступает за сокращение сроков строительства кампуса "СахалинTech"
09:43 Сегодня Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь "плюется" пеплом
10:03 Сегодня На Сахалине в аварию попал лишенный прав выпивший мотоциклист
10:10 25 Апреля Эндопротезирование суставов кисти стало возможным на Сахалине
15:19 25 Апреля 25 тысяч цветов украсят Южно-Сахалинск к майским праздникам
16:59 27 Апреля Южно-Сахалинск посетила официальная делегация из города Суйфэньхэ
10:04 26 Апреля На Сахалине задержана группа наркоторговцев, распространявших метилэфедрон
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
16:09 14 Апреля В Южно-Сахалинске дан старт региональному конкурсу "Учитель года - 2023"
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?