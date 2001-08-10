Тихоокеанское
информационное агентство
2 Мая 2023
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На Сахалине в аварию попал лишенный прав выпивший мотоциклист
10:03, | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине в аварию попал лишенный прав выпивший мотоциклист

На Сахалине в аварию попал лишенный прав выпивший мотоциклист

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Невельске 37-летний водитель, ранее лишенный права управления ТС, двигался на мотоцикле (не зарегистрированным в установленном порядке, без мотошлема) в алкогольном опьянении, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции

Мужчина неверно выбрал скорость движения и совершил опрокидывание. В результате ДТП мотоциклист получил травмы.

Проводится проверка.

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