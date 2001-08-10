Тихоокеанское
информационное агентство
2 Мая 2023
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09:43, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь "плюется" пеплом

Вулкан Шивелуч на Камчатке вновь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Из вулкана Шивелуч внось зафиксирован пепловый выброс на высоту до 3 500 метров при высоте самого исполина - 3 283 метра, пишет ИА "Кам 24".

«Пепловый шлейф распространяется в юго-восточном направлении в сторону Камчатского залива. На пути распространения пеплового шлейфа населённые пункты отсутствуют. Однако при изменении направления ветра не исключается выпадение незначительного количества пепла в посёлках Усть-Камчатского муниципального района», – сообщили информационному агентству в ГУ МЧС России по региону.

Шивелучу присвоен «оранжевый» код авиационной опасности. Последствия мощного пеплового выброса 11 апреля оперативные службы устраняют до сих пор.

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