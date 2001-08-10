Тихоокеанское
информационное агентство
28 Апреля 2023
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В Южно-Сахалинске водитель, лишенный прав, сбил ребенка на пешеходном переходе
09:29, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель, лишенный прав, сбил ребенка на пешеходном переходе

В Южно-Сахалинске водитель, лишенный прав, сбил ребенка на пешеходном переходе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 27 апреля в Южно-Сахалинске 40-летний водитель автомобиля "SUBARU FORESTER", будучи лишенным права управления транспортным средством, двигался в северном направлении в крайней правой полосе по улице Ленина, рассказали ТИА "Острова" в областной автоинспекции

В районе дома № 181 при проезде нерегулируемого пешеходного перехода он сбил 9-летнего пешехода, выехавшего на пешеходный переход на самокате перед проезжающим автомобилем.

В результате ДТП пешеход получил травмы.

Проводится проверка.

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