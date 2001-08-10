Во Владивостоке задержаны курьеры, собиравшие деньги с жертв мошенников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Первомайского, Ленинского и Фрунзенского районов Владивостока пострадали от действий мошенников. Злоумышленники действовали по старой, но рабочей схеме «Ваш родственник попал в беду», а всю грязную работу выполняли курьеры, которых впоследствии задержала полиция, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на пресс-службу УМВД России по г. Владивостоку.

Всем трем потерпевшим названивал незнакомец, который убеждал жертв в том, что их близкий родственник спровоцировал серьезное ДТП и, что для освобождения от уголовной ответственности требуются деньги. Граждане соглашались с условиями и передавали неизвестным молодым людям денежные средства,

Всего от действий злоумышленников пострадали три жителя Приморья. Так, один из них отдал 300 тысяч рублей, у второго потерпевшего забрали 170 тысяч и 2 тысячи долларов и третий передал 400 долларов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личности злоумышленников, которыми оказались ранее судимые граждане 28 и 32 лет. Как выяснилось, они работали на неустановленное лицо и по его указаниям исполняли роль курьеров: приезжали на нужные адреса и забирали деньги. От полученной суммы мужчины оставляли себе 10% в качестве платы за работу, а все остальное переводили работодателю.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу.