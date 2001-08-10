Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2023
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16:57, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец выпил с бывшей тещей, а потом обокрал ее

Сахалинец выпил с бывшей тещей, а потом обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 34-летнего местного жителя в совершении кражи с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину (п. г ч. 3 ст. 158 УК РФ), рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 2 февраля 2023 года обвиняемый приехал в гости к бывшей теще и они начали распивать спиртные напитки. В какой-то момент выпивка стала заканчиваться и хозяйка квартиры попросила фигуранта съездить в магазин и для этого дала ему свою банковскую карту. Приехав к магазину, будучи находясь в состоянии алкогольного опьянения, у него возникла мысль перевести денежные средства с её карты на свою.

Для регистрации злоумышленник через мобильное приложение ввел на своем телефоне данные карты.

После регистрации он перевел себе на счет 13 576 рублей, чем причинил потерпевшей значительный материальный ущерб, похищенными денежными средствами распорядился по своему усмотрению.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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