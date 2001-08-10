Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2023
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14:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка решила вложиться в криптовалюту и потеряла деньги

Сахалинка решила вложиться в криптовалюту и потеряла деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

26 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 32-летней местной жительницы, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

19 апреля женщина познакомилась в интернете с мужчиной, в ходе переписки последний убедил ее вложить деньги в криптовалюту. Заявительница внесла 39000 рублей и вернула их с прибылью 7000 рублей. Второй раз потерпевшая вложила 30000 рублей, но деньги уже вывести не смогла. После чего связалась с вышеуказанным мужчиной, и он сообщил, что для того чтобы вывести деньги с прибылью необходимо внести еще 590000 рублей. Заявительница предположила, что связалась с мошенниками и обратилась в полицию.

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