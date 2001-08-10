Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2023
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12:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Приморье ветер снес остановочные павильоны

В Приморье ветер снес остановочные павильоны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сильный ветер опрокинул два павильона остановок общественного транспорта на территории Спасска-Дальнего. По факту произошедшего организована проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.

Как отмечают в ведомстве, из-за произошедшего 25 апреля 2023 года инцидента прокуратура проверила состояние всех остановок транспорта на территории города. От результатов проверки зависит дальнейший комплекс реагирования.

Восстановление поврежденных объектов находится под контролем надзорного ведомства.

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