12:53, | Новости происшествий Сахалина и Курил
В Приморье ветер снес остановочные павильоны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сильный ветер опрокинул два павильона остановок общественного транспорта на территории Спасска-Дальнего. По факту произошедшего организована проверка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморья.
Как отмечают в ведомстве, из-за произошедшего 25 апреля 2023 года инцидента прокуратура проверила состояние всех остановок транспорта на территории города. От результатов проверки зависит дальнейший комплекс реагирования.
Восстановление поврежденных объектов находится под контролем надзорного ведомства.
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