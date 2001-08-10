Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2023
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В Южно-Сахалинске сбили девочку, выскочившую на проезжую часть
09:30, | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сбили девочку, выскочившую на проезжую часть

В Южно-Сахалинске сбили девочку, выскочившую на проезжую часть

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 26 апреля 50-летний водитель автомобиля «Toyota Vitz», двигаясь по проспекту Мира в южном направлении в крайней правой полосе, в районе дома № 56 "А", совершил наезд на 11-летнюю девочку-пешехода, которая выбежала на проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

В результате ДТП пешеход получила травмы.

Проводится проверка.

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