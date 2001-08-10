Амурчанин купил наркотики за фальшивые деньги
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Благовещенский горсуд вынес приговор мужчине, который рассчитался поддельными купюрами за покупку наркотиков. Ему пришлось ответить сразу по двум уголовным статьям, пишет ИА "Порт Амур".
В пресс-службе суда рассказывают, что в марте 2022 года амурчанин на рынке обменял у некого лица 700 долларов США на 70 тысяч российских рублей. Позже при пересчете денег мужчина обнаружил две поддельные купюры достоинством пять тысяч рублей. Их в итоге решил оставить, чтобы сбыть при удобном случае.
В мае 2022 года знакомая предложила ему приобрести наркотик, и мужчина понял, что тот самый случай — избавиться от поддельных пятитысячных — настал. На автомобильной парковке в машине благовещенец расплатился с девушкой за мефедрон, передав ей в качества оплаты 65 тысяч рублей, в числе которых были два поддельных банковских билета.
Позже наркотик был обнаружен сотрудниками полиции в салоне автомобиля амурчанина, а поддельные купюры изъяты в двух банках Благовещенска.
В суде мужчина вину признал, раскаялся. Кроме того, ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием. Городской суд приговорил амурчанина к трем годам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.
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