Тихоокеанское
информационное агентство
27 Апреля 2023
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14:59, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинка забыла запереть автомобиль и лишилась сумочки с документами, банковской картой, деньгами

Сахалинка забыла запереть автомобиль и лишилась сумочки с документами, банковской картой, деньгами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего неоднократно судимого жителя города Охи, обвиняемого в краже, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Установлено, что днем 5 октября 2022 года фигурант, находясь на парковке по улице Тихоокеанской в городе Южно-Сахалинске, увидел в одном из автомобилей женскую сумку, которая лежала на переднем сиденье. Осмотревшись по сторонам, он подошел к транспортному средству и попробовал открыть переднюю дверь, дернув ручку. К его удаче, автомобиль оказался не запертым. Тогда фигурант убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил из салона женскую сумку и скрылся. Как позже выяснилось, в сумке находился сотовый телефон, документы на имя потерпевшей, банковская карта и другие личные вещи. Общая сумма ущерба составила 15 320 рублей. Похищенным фигурант распорядился по своему усмотрению.

Таким образом гражданин совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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