Сахалинец завил в полицию на пропажу вещей, часть которых позже нашлась в его квартире

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 апреля в ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" поступило заявление от 36-летнего местного жителя о том, что из его квартиры при неизвестных обстоятельствах пропало два сотовых телефона и ТВ приставка. Сумма ущерба составила 8300 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, накануне кражи у потерпевшего в гостях собралась компания, которая распивала спиртные напитки. Когда заявитель отвлекся, одна из присутствующих незаметно взяла его сотовый телефон и поспешила скрыться с ним. Полицейские изъяли у 40-летней жительницы поселка Смирных похищенный гаджет, остальное имущество, который мужчина заявил как похищенное, всё же нашлось у него в квартире.

По факту кражи со значительным ущербом (п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ) возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.