Тихоокеанское
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13:29, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине вертолет МЧС вылетел за больным моряком на морское судно

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 26 апреля, в 12.18 из аэропорта г. Южно-Сахалинск вылетел вертолет МИ-8 МЧС России, рассказали ТИА «Острова» в региональном МЧС.

На борту вертолета находятся 4 спасателя ПСО им. В.А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области и медицинский работник.

Экипажу предстоит с помощью спасательного оборудования эвакуировать  больного с борта судна БМРТ «Илья Коновалов»  и доставить в г. Оха для оказания ему экстренной медицинской помощи.

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