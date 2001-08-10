Тихоокеанское
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10:04, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине задержана группа наркоторговцев, распространявших метилэфедрон

На Сахалине задержана группа наркоторговцев, распространявших метилэфедрон

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сахалинской области была задержана преступная группа, которая организовала на территории региона в сети Интернет сбыт синтетического наркотика (метилэфедрона) бесконтактным способом, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Участники группы действовали в интересах нелегального онлайн-магазина в теневом сегменте Интернета по продаже наркотических средств. В нём розничная рядовая закладка объёмом 0,3 грамма «синтетики» стоила 3200 рублей. В результате проведённых обысков правоохранители изъяли 549,18 грамм, тем самым не дали фигурантам возможность извлечь на «черным рынке» незаконный доход на сумму почти 6 миллионов рублей. 

Все 5 участников преступной группы действовали в соответствии с чётким распределением между собой ролей. Трое участников группы прибыли на остров с Алтайского края, двое их которых несовершеннолетние. Два жителя края имели статус «складов»: они отвечали за фасовку и хранение оптовых партий. 

На съёмной квартире подозреваемые занимались фасовкой для оборудования в дальнейшем тремя рядовыми закладчиками тайников с высококонцентрированным синтетическим наркотиком. 

Преступная деятельность фигурантов была пресечена при поддержке сотрудников отряда мобильного особого назначения «Тайфун» и специального отряда быстрого реагирования «Редут» Управления Росгвардии по Сахалинской области. Кроме того, задержан приобретатель наркотика в крупном размере. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. 

Следственной частью по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Управления УМВД России по Сахалинской области в отношении четверых фигурантов возбуждён ряд уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков. Двое из них по ходатайству следствия по решению суда заключены под стражу. В отношении двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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