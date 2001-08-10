Тихоокеанское
информационное агентство
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09:38, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил подростка и скрылся с места происшествия

В Южно-Сахалинске водитель иномарки сбил подростка и скрылся с места происшествия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 апреля 2023 года в 15 часов 15 минут 25-летний водитель автомобиля «Toyota Corolla Fielder», двигаясь по Коммунистическому проспекту с запада на восток, в районе дома № 35 совершил наезд на 12-летнего пешехода, перебегавшего проезжую часть Коммунистического проспекта вне пешеходного перехода, после чего водитель скрылся с места происшествия, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской автоинспекции.

В результате ДТП несовершеннолетний пешеход получил травмы. Водитель впоследствии найден.

По данному факту проводится проверка.

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