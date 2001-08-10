Выпившие амурчане напали на полицейских, пришлось применять табельное оружие

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В отдел МВД России по Сковородинскому району поступило сообщение от администратора одного из кафе города Сковородино Амурской области о неадекватном поведении посетителей. Для разбирательства в заведение прибыл наряд полиции из трех сотрудников. Позже оперативная группа была усилена до пяти человек, так как молодые люди оказывали активное сопротивление, пишет ИА "Порт Амур", ссылаясь на прокуратуру Амурской области.

"В ходе разбирательств мужчины, с признаками алкогольного опьянения, вели себя агрессивно, трое из них совершили нападение на сотрудников полиции, нанеся им телесные повреждения. Для пресечения противоправных действий со стороны злоумышленников один из полицейских в соответствии с Федеральным законом применил табельное оружие, произведя 2 предупредительных выстрела вверх. После чего, сотрудниками органов внутренних дел было пресечено противоправное поведение нападавших. Они были задержаны и для дальнейшего разбирательства доставлены в дежурную часть", - рассказали в УМВД России по Амурской области.

В отношении мужчин 1995, 1990 и 1991 годов рождения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Фигурантам грозит до 5 лет лишения свободы.