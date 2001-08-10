Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 апреля 2023 года, в здании ГАУК "Сахалинский международный театральный центр им. А.П. Чехова» прошло ночное пожарно-тактическое занятие на тему: «Тушение пожаров и проведение АСР на объектах (зданиях), культурно - зрелищных сооружений, домов и дворцов культуры, а также зрелищно-развлекательных комплексов", рассказали ТИА "Острова" в региональном МЧС.

Согласно легенде организаторов учения, в результате нарушения изоляции токоведущих элементов произошло короткое замыкание в подвальном помещении. Первый и второй этажи заволокло дымом, сработала пожарная сигнализация. Персонал находящийся в здании эвакуировался самостоятельно, до прибытия пожарных подразделений, в специально отведенное место. Прибывшее огнеборцы от администрации получили информацию, что в некоторых помещениях находятся люди, заблокированные дымом. Руководитель тушения пожара организовал звенья газодымозащитной службы на произведение разведки, спасение людей и их эвакуацию. Затем обнаружив «очаг возгорания» пожарные приступили к тушению. В кратчайшие сроки условный пожар был локализован, а затем ликвидирован.

В ходе занятия было отработано взаимодействие пожарных расчетов и персонала Чехов-центра, проведена проверка готовности сил и средств Южно-Сахалинского пожарно-спасательного гарнизона к экстренному реагированию при возникновении пожара в местах с массовым пребыванием людей.

В ночных тренировочных занятиях от Главного управления МСЧ России по Сахалинской области приняли участие 5 огнеборцев и одна автоцистерна