В Уссурийске накажут мать, оставившую ребенка возле открытого окна

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Малолетний ребенок расположился на подоконнике с открытым окном на втором этаже жилого дома, расположенного на улице Садовая в Уссурийске. Малыша заметила бдительная прохожая, которая попросила его вернуться в квартиру и тем самым предотвратила трагедию, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ОМВД России по городу Уссурийску.

В результате оперативно-розыскных мероприятий стражами правопорядка была установлена личность законной представительницы ребенка, которой оказалась 32-летняя местная жительница, имеющая на иждивении трех малолетних детей: 2013, 2016, 2017 года рождения.

Как выяснилось, в тот день гражданка уехала на работу, а сыновья 2016 и 2017 года остались со свекровью. В комнате детей было раскрыто нараспашку окно, на подоконник которого и забрался младший ребенок.

Инспектор по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Уссурийску провела с законным представителем малолетних детей профилактическую беседу о недопустимости нахождения детей в опасности.

По факту ненадлежащего исполнения обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних детей в отношении женщины составлен административный протокол. Материалы направлены в административную комиссию для принятия решения.