Во Владивостоке полыхает полигон ТБО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке 24 апреля в 19:20 загорелся полигон ТБО. На место выехали 29 пожарных, а также шесть служебных машин. По состоянию на 21:00 площадь пожара составляла около 600 кв. м., сообщает "Приморье24".

25 апреля в 04.00 пожар локализован на площади около 1500 кв. м. Работы по тушению продолжаются.