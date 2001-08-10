Тихоокеанское
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11:41, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

Во Владивостоке полыхает полигон ТБО

Во Владивостоке полыхает полигон ТБО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Во Владивостоке 24 апреля в 19:20 загорелся полигон ТБО. На место выехали 29 пожарных, а также шесть служебных машин. По состоянию на 21:00 площадь пожара составляла около 600 кв. м., сообщает "Приморье24".

25 апреля в 04.00 пожар локализован на площади около 1500 кв. м. Работы по тушению продолжаются.

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