На Сахалине конкурсный управляющий продал имущество должника своим родственникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ходе проведённых сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт растраты, совершённый 72-летним местным жителем, который по решению суда был назначен конкурсным управляющим при банкротстве одного из муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и животноводства на территории города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что при проведении мероприятий конкурсного производства злоумышленник включил в перечень имущества на продажу земельный участок должника, на котором расположены принадлежащие предприятию на праве хозяйственного ведения здания и сооружения. И это при том, что для данной недвижимости по закону предусмотрен особый порядок реализации, связанный с проведением торгов, и только с согласия профильного министерства.

По версии полиции, в нарушение установленного порядка подозреваемый продал имущество должника своим родственникам. Таким образом конкурсный управляющий в период времени с 10.11.2021 по 03.02.2022 совершил растрату объектов недвижимости данного предприятия на сумму более 1 млн рублей.

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Расследование уголовного дела продолжается.