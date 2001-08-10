На Сахалине конкурсный управляющий продал имущество должника своим родственникам
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В ходе проведённых сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сахалинской области оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт растраты, совершённый 72-летним местным жителем, который по решению суда был назначен конкурсным управляющим при банкротстве одного из муниципальных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в сфере сельского хозяйства и животноводства на территории города Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что при проведении мероприятий конкурсного производства злоумышленник включил в перечень имущества на продажу земельный участок должника, на котором расположены принадлежащие предприятию на праве хозяйственного ведения здания и сооружения. И это при том, что для данной недвижимости по закону предусмотрен особый порядок реализации, связанный с проведением торгов, и только с согласия профильного министерства.
По версии полиции, в нарушение установленного порядка подозреваемый продал имущество должника своим родственникам. Таким образом конкурсный управляющий в период времени с 10.11.2021 по 03.02.2022 совершил растрату объектов недвижимости данного предприятия на сумму более 1 млн рублей.
Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Расследование уголовного дела продолжается.
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