Сахалинец выпил со знакомым и остался без денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

21 апреля сотрудникам уголовного розыска ОМВД России по Томаринскому городскому округу поступила оперативная информация о причастности 53-летнего ранее неоднократно судимого жителя Томари к краже. Было установлено, что в январе 2023 года у фигуранта в гостях находился его знакомый и, вместе они распивали спиртные напитки. Когда знакомый уснул, хозяин квартиры просмотрел карманы его куртки, в одном из которых нашел паспорт, где хранились денежные средства. Он забрал себе две купюры номиналом по 5 тысяч рублей, которые впоследствии потратил на собственные нужды. Когда потерпевший проснулся и не обнаружил деньги, фигурант заявил, что ничего не видел и не брал. Мужчина перезанял средства и уехал домой, в Южно-Сахалинск, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Подозреваемый сознался в содеянном и был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.