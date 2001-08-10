На Сахалине пьяный водитель едва не угробил пассажирку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отделения ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего жителя села Сокол, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 17 сентября 2021 года фигурант вместе со своей сожительницей находились в гостях у знакомого в городе Александровск-Сахалинский. Позже между мужчинами произошла ссора и обвиняемый вместе с женщиной отправились домой, в поселок Сокол. Перед поездкой мужчина употребил крепкий алкогольный напиток, после чего сел за руль. Управляя внедорожником, проезжая участок автодороги в Макаровском районе, водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречно движущимся грузовым тягачом. В результате чего находящаяся на переднем пассажирском сиденье 39-летняя женщина получила телесные повреждения в виде ушибов и переломов, которые по признаку опасности для жизни человека в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Сам водитель не пострадал. Во время дорожно-транспортного происшествия женщина была не пристегнута ремнем безопасности.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.