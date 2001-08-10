Тихоокеанское
информационное агентство
22 Апреля 2023
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На Сахалине пьяный водитель едва не угробил пассажирку
16:15, Вчера | Новости происшествий Сахалина и Курил

На Сахалине пьяный водитель едва не угробил пассажирку

На Сахалине пьяный водитель едва не угробил пассажирку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отделения ОМВД России по Макаровскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 46-летнего жителя села Сокол, в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 17 сентября 2021 года фигурант вместе со своей сожительницей находились в гостях у знакомого в городе Александровск-Сахалинский. Позже между мужчинами произошла ссора и обвиняемый вместе с женщиной отправились домой, в поселок Сокол. Перед поездкой мужчина употребил крепкий алкогольный напиток, после чего сел за руль. Управляя внедорожником, проезжая участок автодороги в Макаровском районе, водитель допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречно движущимся грузовым тягачом. В результате чего находящаяся на переднем пассажирском сиденье 39-летняя женщина получила телесные повреждения в виде ушибов и переломов, которые по признаку опасности для жизни человека в совокупности квалифицируются как тяжкий вред здоровью. Сам водитель не пострадал. Во время дорожно-транспортного происшествия женщина была не пристегнута ремнем безопасности.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.

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