Сахалинец случайно выстрелил из обреза, и соседи вызвали полицию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступила оперативная информация о незаконном хранении оружия 50-летним жителем областного центра, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции .

По обозначенному адресу незамедлительно выехали сотрудники полиции. В ходе обследования жилища был обнаружен и изъят предмет, который согласно заключению эксперта, является самодельно изготовленным путем отпиливания части блока стволов и приклада ружья, обрезом охотничьего гладкоствольного ружья 16 калибра, производства Германии. Данное оружие фигурант хранил с 2009 года до момента изъятия полицейскими. Как пояснил мужчина, оружие досталось ему от отца, который скончался. 11 апреля он решил его достать и почистить. Когда стал разбирать ружье, которое оказалось заряжено, произошел случайный выстрел, и соседи вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал. Документов на обнаруженный предмет хозяин дома предоставить не смог.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов к нему). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.