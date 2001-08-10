Сахалинка не пустила знакомого к себе в гости, и он разбил стекла на ее автомобиле

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В дежурную часть ОМВД России по городскому округу "Александровск-Сахалинский район" поступило заявление от 68-летней местной жительницы. Пенсионерка сообщила о том, что на её кроссовере, припаркованном во дворе дома по улице Советской, кто-то разбил передние боковые и лобовое стекла. Сумма ущерба составила около 12 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели оперативно-розыскные мероприятия и установили подозреваемого в умышленном повреждении чужого имущества. Им оказался 18-летний местный житель. Как выяснилось, молодой человек пришёл в гости к своей знакомой-заявительнице, но на почве натянутых отношений женщина не пустила его в дом. Разозлившись на потерпевшую, с целью навредить, он направился к её автомобилю и разбил стекла, после чего поспешил скрыться.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба).