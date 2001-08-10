Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2023
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16:18, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец ждал пока знакомый напьется, чтобы переводить себе его деньги

Сахалинец ждал пока знакомый напьется, чтобы переводить себе его деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 апреля ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 66-летнего местного жителя о том, что с 2 по 20 марта неустановленное лицо похитило с банковского счёта принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 71 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
 
Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к хищению причастен 29-летний знакомый потерпевшего.
 
Как выяснилось, заявителю поступила на счет положенная ему выплата. Когда он находился в состоянии алкогольного опьянения, то указанный гражданин брал его сотовый телефон и частями неоднократно переводил деньги на свой счёт.
Когда потерпевший зашел в банковское приложение и увидел там сомнительные переводы, которых он не совершал, то стал выяснять, как такое стало возможным. В конечном итоге осознал, что у него похитили деньги.
Ранее судимый подозреваемый признал свою вину и пообещал возместить похищенное.
 
В отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.

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