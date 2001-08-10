Сахалинец ждал пока знакомый напьется, чтобы переводить себе его деньги

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

18 апреля ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 66-летнего местного жителя о том, что с 2 по 20 марта неустановленное лицо похитило с банковского счёта принадлежащие заявителю денежные средства в сумме 71 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники полиции провели оперативно-розыскные мероприятия и установили, что к хищению причастен 29-летний знакомый потерпевшего.

Как выяснилось, заявителю поступила на счет положенная ему выплата. Когда он находился в состоянии алкогольного опьянения, то указанный гражданин брал его сотовый телефон и частями неоднократно переводил деньги на свой счёт.

Когда потерпевший зашел в банковское приложение и увидел там сомнительные переводы, которых он не совершал, то стал выяснять, как такое стало возможным. В конечном итоге осознал, что у него похитили деньги.

Ранее судимый подозреваемый признал свою вину и пообещал возместить похищенное.

В отношении него избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде.