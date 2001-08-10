Тихоокеанское
информационное агентство
20 Апреля 2023
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14:37, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Сахалинец, спасая деньги, продиктовал коды из смс-сообщений, и лишился крупной суммы денег

Сахалинец, спасая деньги, продиктовал коды из смс-сообщений, и лишился крупной суммы денег

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В ОМВД России по Невельскому городскому округу поступило заявление от 65-летнего местного жителя. Пенсионер сообщил о том, что неизвестное лицо, похитило с банковской карты заявителя 236000 рублей.

Установлено, что вечером 18 апреля заявителю в мессенджере «Whatsapp» поступил звонок от мужчины, который представился сотрудником банка. Звонивший сообщил, что сообщил с банковского счета заявителя мошенники пытаются снять денежные средства и предложил установить программу для усиления защиты. После установки данной программы заявитель продиктовал логин и пароль менеджеру. В процессе разговора потерпевшему стали поступать смс с кодами, которые он диктовал собеседнику. После этого заявитель вошел в приложение банка и обнаружил, что денежных средств на счетах нет. О подобном виде мошенничества заявитель знал ранее.

По ч.2 ст.159 УК РФ возбуждено уголовное дело. Проводятся следственные действия

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