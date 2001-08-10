Сахалинец выпил в компании знакомых, уснул и проснулся без своего телефона
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сотрудниками следственного отделения ОМВД России по городскому округу "Долинский" завершено расследование уголовного дела по обвинению 44-летнего сахалинца в совершении кражи с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что вечером 2 февраля 2023 года обвиняемый находился в гостях у своей знакомой в селе Быков, где они распивали спиртные напитки. В гостях у гражданки также находился другой гражданин, который ввиду употребления изрядной дозы алкоголя уснул, положив свой сотовый телефон рядом с собой. Фигурант, решил воспользоваться ситуацией и убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил гаджет и ушел из квартиры. Потерпевшему причинен значительный материальный ущерб.
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