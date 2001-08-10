У амурчанина украли 430 тысяч, которые он хранил под матрасом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Житель Зейского района приехал в Благовещенск, чтобы лечь в больницу, и в гостинице обнаружил пропажу 430 тысяч рублей. Мужчина 1981 года рождения обратился в полицию, пишет ИА "Порт Амур".

- Заявитель приехал в областной центр для госпитализации в медицинское учреждение и временно проживал в гостинице, - рассказали в УМВД России по Амурской области. - После распития спиртного в компании мужчины и женщины, пострадавший уснул. Когда проснулся, обнаружил пропажу денежных средств, хранившихся под матрасом.

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый 22-летний благовещенец. Он приходил в гости к потерпевшему. Мужчину задержали. Он пояснил, что деньги успел потратить.

Следователь МО МВД России «Благовещенский» возбудил уголовное дело о краже. До суда молодого человека отпустили под подписку о невыезде.