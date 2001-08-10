На Сахалине пасынок угнал у отчима автомобиль и протаранил забор
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
17 апреля в ОМВД России по Корсаковскому городскому округу поступило заявление от местной жительницы 1969 года рождения. Гражданка сообщила, что со двора дома по улице Матросова был угнан автомобиль, принадлежащий её супругу. Сумма ущерба составила 200 тысяч рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Как выяснили сотрудники полиции, накануне вечером в гости к потерпевшим пришел 34-летний сын заявительницы. Мужчина употреблял спиртные напитки. Выбрав момент, когда за его действиями никто не будет наблюдать, он незаметно забрал из кармана куртки отчима ключи от автомобиля и поехал кататься по улицам портового города. Не справившись с управлением, он совершил ДТП, врезавшись в забор в районе Солнечной поляны, после чего скрылся. Транспортное средство было обнаружено инспекторами ДПС. В автомобиле также были обнаружены личные вещи фигуранта: телефон, банковские карты и другие.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыскаустановили местонахождение подозреваемого и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В отношении ранее неоднократно судимого гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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