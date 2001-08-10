Сахалинец выпивал со знакомой, а когда она уснула - обокрал ее

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сотрудниками следственного отделения ОМВД России по Долинскому городскому округу завершено расследование уголовного дела по обвинению 45-летнего сахалинца в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 23 января 2023 года обвиняемый распивал спиртное со своей знакомой в ее квартире. В какой-то момент гражданка отправилась спать и у мужчины возникла идея похитить средства с её банковского счета. Ранее женщина просила фигуранта сделать для нее покупки товаров, для этого она передала пароль для входа в мобильное приложение банка, чем и воспользовался злоумышленник. Он зашел в приложение мобильный банк и сделал несколько операций по переводу денежных средств на свой счет, похитив принадлежащие потерпевшей денежные средства в общей сумме более 9 тысяч рублей, причинив тем самым значительный материальный ущерб.

Таким образом, своими умышленными действиями потерпевший совершил преступление, предусмотренное п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с банковского счета.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.