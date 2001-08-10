Амурчанин сжег кукурузное поле и теперь заплатит штраф
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Житель Ивановского округа Амурской области заплатит штраф 20 тысяч рублей за возгорание сухой растительности на кукурузном поле. Об этом сообщает ИА "Порт Амур" со ссылкой Амурский центр ГЗ и ПБ.
Дым заметили в районе Большеозерки во время патрулирования территории Ивановского округа. После прибытия на место обнаружили горящее кукурузное поле.
Как выяснили позже, его поджег мужчина 2000 года рождения, объяснив это тем, что стерня плохо пашется. Позже он сам потушил возгорание. Привлекать пожарные подразделения на тушение не пришлось.
На амурчанина составили протокол по статье «Нарушение требований пожарной безопасности». Ему придется заплатить штраф - 20 тысяч рублей.
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