Сахалинец нашел кошелек с деньгами и кредитками и сразу пошел в магазин за покупками

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

15 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 25-летнего жителя областного центра о том, что в день обращения в полицию в период времени с 9 до 10 часов 20 минут неизвестный, находясь в кафе по улице Комсомольской, путем свободного доступа, похитил кошелёк, который он оставил на стуле. В кошельке находились денежные средства в сумме 16000 рублей, водительское удостоверение и банковские карты, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и по горячим следам установили личность гражданина, причастного к хищению. Как оказалось, 37-летний ранее не судимый мужчина приметил оставленный на стуле кошелек заявителя, который забрал себе. Затем отправился в ближайший магазин, где попытался расплатиться его кредиткой, но у него не вышло, поскольку на счёте не оказалось средств.

Оперативники отследили его путь движения и в кратчайшее время задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.

В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.