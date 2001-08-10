Сахалинец нашел кошелек с деньгами и кредитками и сразу пошел в магазин за покупками
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
15 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление 25-летнего жителя областного центра о том, что в день обращения в полицию в период времени с 9 до 10 часов 20 минут неизвестный, находясь в кафе по улице Комсомольской, путем свободного доступа, похитил кошелёк, который он оставил на стуле. В кошельке находились денежные средства в сумме 16000 рублей, водительское удостоверение и банковские карты, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и по горячим следам установили личность гражданина, причастного к хищению. Как оказалось, 37-летний ранее не судимый мужчина приметил оставленный на стуле кошелек заявителя, который забрал себе. Затем отправился в ближайший магазин, где попытался расплатиться его кредиткой, но у него не вышло, поскольку на счёте не оказалось средств.
Оперативники отследили его путь движения и в кратчайшее время задержали. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ – кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину.
В отношении гражданина избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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