Сахалинка в Telegram перешла по ссылке и лишилась всех личных данных, после чего телефон был сброшен до заводских настроек

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от 42-летней жительницы областного центра о том, что 4 апреля у неё путем обмана похитили 13 000 рублей, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Женщина в мессенджере «Telegram» нашла вакансию и обратилась по объявлению к менеджеру. Ей была назначена онлайн-встреча, в ходе которой менеджер попросил заявительницу подключиться к корпоративной платформе, чтобы пройти обучение по стажировке.

На данной платформе нужно было ввести e-mail и поступивший на телефон смс-код. После открытия ссылки, которую прислал менеджер, произошла блокировка её аккуанта в телефоне, и была похищена вся информация (фото, паспортные данные её и родственников, данные СНИЛС и ИНН). После этого мужчина потребовал у потерпевшей деньги за восстановление её аккаунта. После перевода он сбросил все настройки телефона до заводских, оставив себе аккаунт с личными данными потерпевшей.