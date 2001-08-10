Сахалинец увидел выпавший у пассажира автобуса телефон и забрал гаджет себе
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Озерское, который обвиняется в краже сотового телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 9 ноября 2022 года обвиняемый находился в салоне маршрутного автобуса, совершавшего рейс по автодороге сообщением «Южно-Сахалинск-Корсаков».
В районе автобусной остановки с. Дачное Корсаковского района он заметил, что у пассажира, который на данной остановке вышел, из кармана куртки на сиденье автобуса выпал мобильный телефон. Гражданин не стал окрикивать мужчину, а решил забрать сотовый телефон себе. Фигурант осмотрелся по сторонам, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил телефон, положив его к себе в карман. Затем с места совершения преступления с данным мобильным телефоном скрылся. А позже, не справившись с разблокировкой похищенного телефона, продал его своему знакомому за 2000 рублей, причинив своими действиями потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму почти 15 000 рублей. Материальный ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме в ходе расследования уголовного дела.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.
Уголовное дело рассмотрит суд.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости происшествий Сахалина и Курил
Это читают
11:16 12 Апреля На Сахалин прибывают добровольцы для прохождения военной подготовки и дальнейшего убытия в зону СВО
16:29 14 Апреля Группа курильских школьников прибыла в Южно-Сахалинск в рамках программы детского социального туризма
09:37 12 Апреля Более 3500 обращений граждан поступило а администрацию города с начала года
17:19 14 Апреля Более 53 тонн мусора собрали жители Южно-Сахалинска в эту чистую пятницу
16:31 23 Марта Мэр Большого Камня, объявленный в федеральный розыск, бесследно исчез
10:17 6 Апреля В Сахалинскую область прибыла в отпуск первая группа мобилизованных воинов
14:52 5 Апреля В Южно-Сахалинске полным ходом идет весенняя уборка
12:14 11 Апреля На набережной реки Рогатки в Южно-Сахалинске возобновилась активная фаза работ по благоустройству
Выбор редакции
- 16:09 17 Февраля В Южно-Сахалинске продолжается мониторинг цен в социальных магазинах
- 13:49 17 Февраля Топ-10 находок из канализации от "РКВ-Сахалин"
- 11:32 17 Февраля Южносахалинцев приглашают приобрести свежую навагу и камбалу
- 10:46 17 Февраля Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проведёт встречи с жителями сел и планировочных районов
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
12:05 14 Мая Мэрия Южно-Сахалинска заявила, что при развитии застроенных территорий прежде всего учитываются интересы людей
11:59 13 Мая На Сахалине пройдет климатическая неделя
10:25 4 Мая Сахалинские приставы призывают островитян быть бдительными
18:17 30 Апреля На Сахалине завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»
Опрос
Как вы сейчас сохраняете сбережения?