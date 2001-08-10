Сахалинец увидел выпавший у пассажира автобуса телефон и забрал гаджет себе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным отделом ОМВД России по Корсаковскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя села Озерское, который обвиняется в краже сотового телефона, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что 9 ноября 2022 года обвиняемый находился в салоне маршрутного автобуса, совершавшего рейс по автодороге сообщением «Южно-Сахалинск-Корсаков».

В районе автобусной остановки с. Дачное Корсаковского района он заметил, что у пассажира, который на данной остановке вышел, из кармана куртки на сиденье автобуса выпал мобильный телефон. Гражданин не стал окрикивать мужчину, а решил забрать сотовый телефон себе. Фигурант осмотрелся по сторонам, убедившись, что за ним никто не наблюдает, похитил телефон, положив его к себе в карман. Затем с места совершения преступления с данным мобильным телефоном скрылся. А позже, не справившись с разблокировкой похищенного телефона, продал его своему знакомому за 2000 рублей, причинив своими действиями потерпевшему значительный материальный ущерб на сумму почти 15 000 рублей. Материальный ущерб потерпевшему был возмещен в полном объеме в ходе расследования уголовного дела.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. в ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину.

Уголовное дело рассмотрит суд.