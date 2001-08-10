Сахалинец присел завязать шнурки и лишился телефона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местного жителя о том, что его ограбили, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как рассказал потерпевший сотрудникам уголовного розыска, находясь в центре города, на прилегающей территории крупного торгово-развлекательного центра, он присел на корточки, чтобы завязать шнурки и положил свой телефон рядом на бордюр. В это время мимо проходил неизвестный, схватил гаджет и бросился бежать. 19-летний заявитель обратился за помощью в полицию.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастного к грабежу. Им оказался гражданин 2006 года рождения. Полицейские изъяли открыто похищенный сотовый телефон, он будет возвращен потерпевшему.

По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж.