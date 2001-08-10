Тихоокеанское
информационное агентство
18 Апреля 2023
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09:23, | Новости происшествий Сахалина и Курил

Более тысячи гребешков добыл сахалинец у берегов Тараная, попался и теперь его будут судить

Более тысячи гребешков добыл сахалинец у берегов Тараная, попался и теперь его будут судить

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области инспекторами ОГИБДД ОМВД России по Анивскому городскому округу в ходе несения службы был остановлен автомобиль под управлением 44-летнего гражданина. При осмотре транспортного средства сотрудники полиции обнаружили мешки с морским гребешком, добыча которого строго ограничена действующим законодательством, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что моллюсков в нарушение Правил рыболовства для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна мужчина выловил в акватории залива Анива в районе села Таранай. В результате незаконной добычи свыше тысячи морских гребешков водным биологическим ресурсам причинён ущерб на сумму почти 400 тысяч рублей.

В ходе осмотра стражами правопорядка было изъято водолазное снаряжение (кислородные баллоны), а также незаконно добытый деликатес.

По данному факту отделом дознания ОМВД России по Анивскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 256 Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.

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