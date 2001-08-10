Почти 25 граммов мефедрона изъяли сахалинские автоинспекторы во время проверки автомобиля

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в районе дома 2 по улице Больничной инспекторы ОСР ДПС ГИБДД УМВД России по Сахалинской области остановили автомобиль "Toyota Aqua". В салоне иномарки находились водитель и пассажир, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской австоиспекции.

При проверке документов, сотрудники обратили внимание, что мужчины заметно нервничают и на вопросы отвечают неуверенно. В ходе проведения досмотра транспортного средства под консолью, со стороны водителя, под обшивкой был обнаружен и изъят сверток, перемотанный красной изолентой и электронные весы.

Водитель пояснил, что в данном свертке находится наркотическое вещество мефедрон, который он приобрел для личного потребления.

Согласно справки эксперта – вещество, предоставленное на исследование, является смесью, содержащей в своем составе наркотическое средство мефедрон (4-метилметкатинон), масса данной смеси составила 24,66 грамма.

Возбуждено уголовное дело.