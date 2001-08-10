Сахалинец залез в чужой подвал и вынес имущества на 35 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделом ОМВД России по Холмскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя, обвиняемого в преступлении, предусмотренном п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ – кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что в начале января 2023 года фигурант вечером проходил мимо многоквартирных домов в районе улицы А. Матросова и, увидев приоткрытую дверь в подвал, решил спуститься. Там обвиняемый увидел проем, который был закрыт металлическим листом, крепящимся на саморезах. Проем вел в подвальные помещения соседнего подъезда.
А уже 27 января вечером фигурант из корыстных побуждений решил похитить чужое имущество с целью наживы. Так, похититель прошел в подвал указанного дома, подошел к металлическому листу, закрывающему проход в помещение, оборудованное для временного размещения материальных ценностей, после чего при помощи принесенных с собой двух гаечных ключей открутил саморезы и через образовавшийся проход незаконно проник внутрь помещения, откуда похитил имущество, принадлежащее потерпевшему на общую сумму 35 335 рублей, чем причинил последнему значительный материальный ущерб.
Так же он в указанный период времени из данного подвального помещения тайно умышленно из корыстных побуждений похитил имущество, принадлежащее одной фирме на общую сумму около 83 тысяч рублей, чем причинил Обществу материальный ущерб.
Всего гражданин похитил чужого имущества на сумму более 117 тысяч рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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