Сахалинка познакомилась с мужчиной, выпили, и пока она кормила голубей, он сбежал с ее вещами

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

5 апреля в УМВД России по городу Южно-Сахалинску поступило заявление от местной жительницы о том, что ее ограбили, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Как выяснилось, потерпевшая познакомилась с мужчиной на улице Тихоокеанской, после чего они решили совместно употребить алкогольные напитки, для чего отправились в магазин. В какой-то момент она передала новому знакомому свой рюкзак с личными вещами. Находясь на улице, она стала кормить голубей, а новый знакомый в этот момент постепенно стал от неё удаляться с её сумкой. В какой-то момент она окликнула его, что он проигнорировал. В дальнейшем скрылся бегством, не обращая внимания на ее крики с призывом остановиться.

Сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и установили причастного к грабежу. Им оказался гражданин 1986 года рождения. Сумку он выбросил, а находившейся в ней сотовый телефон полицейские изъяли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ – грабеж.