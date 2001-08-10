Сахалинец трижды залез в квартиру соседа и вытащил оттуда 30 тысяч, потом 40 тысяч и еще раз 30 тысяч рублей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следственным управлением УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершено расследование уголовного дела в отношении 44-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении кражи, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что обвиняемый, проживая в коммунальной квартире в Южно-Сахалинске, достоверно знал место хранения ключей от входной двери своего соседа. Воспользовавшись долгим отсутствием хозяина указанной жилплощади, фигурант решил похитить его имущество.

Убедившись, что за ним никто не наблюдает, злоумышленник проник в комнату и в шкафу нашел сумку с крупной суммой денег. В первый раз гражданин похитил 30 000 рублей, потом он похитил 40 000 рублей, а третий раз украл 30 000 рублей. Тем самым в период времени с 15 октября по 28 октября 2022 года, фигурант похитил из комнаты соседа 100 000 рублей, чем причинил потерпевшему значительный материальный ущерб на указанную сумму.

Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ – кража, т.е. тайное хищение чужого имущества совершенная с причинением значительного ущерба гражданину, с незаконным проникновением в жилище.

Уголовное дело будет рассмотрено в суде.