В Южно-Сахалинске будут судить местного жителя,

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Следователи СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершили расследование уголовных дел по обвинению 24-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.

Установлено, что фигурант исполнял роль курьера в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду» и выполнял задания телефонных аферистов. Его кураторы звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники стали виновниками аварий, в которых пострадали люди. Для урегулирования вопроса о невозбуждении уголовного дела и примирения сторон требовали деньги.

В задачи обвиняемого входило забирать наличные у поверивших в обман пожилых граждан и переводить их на счета мошенников, оставляя себе небольшой процент от суммы в качестве вознаграждения.

Действуя таким образом, в период времени с 1 июня по 11 июля прошлого года посыльный забрал у 14 потерпевших в общей сумме свыше 2,6 млн рублей.

В настоящее время объединённые в одно производство уголовные дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.