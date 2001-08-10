В Южно-Сахалинске будут судить местного жителя, "подрабатывавшего" курьером у мошенников
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следователи СУ УМВД России по городу Южно-Сахалинску завершили расследование уголовных дел по обвинению 24-летнего местного жителя в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что фигурант исполнял роль курьера в мошеннической схеме «Ваш родственник попал в беду» и выполнял задания телефонных аферистов. Его кураторы звонили пенсионерам и сообщали, что их родственники стали виновниками аварий, в которых пострадали люди. Для урегулирования вопроса о невозбуждении уголовного дела и примирения сторон требовали деньги.
В задачи обвиняемого входило забирать наличные у поверивших в обман пожилых граждан и переводить их на счета мошенников, оставляя себе небольшой процент от суммы в качестве вознаграждения.
Действуя таким образом, в период времени с 1 июня по 11 июля прошлого года посыльный забрал у 14 потерпевших в общей сумме свыше 2,6 млн рублей.
В настоящее время объединённые в одно производство уголовные дела вместе с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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