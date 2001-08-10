Сахалинец нашел коноплю, изготовил наркотики и теперь будет наказан
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Следственным отделением ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего местного жителя, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, рассказали ТИА "Острова" в сахалинской полиции.
Установлено, что 20 сентября 2022 года фигурант, обнаружив на участке местности в районе улицы Лесной не менее 5 кустов наркотикосодержащих растений рода Конопля, решил забрать их себе.
Так, обвиняемый сорвал, то есть незаконно приобрел, растения рода Конопля с места их произрастания и отнес к себе домой.
Далее фигурант с 20 сентября 2022 года по 10 января 2023 года в гараже, расположенном на придомовой территории, высушил незаконно приобретенное им наркотикосодержащее растение.
Далее изготовил вещество, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством: масло каннабиса (гашишное масло) массой не менее 0,04 грамма, которое гражданин употребил непосредственно после его изготовления.
Оставшуюся часть высушенного и измельченного им наркотикосодержащего растения, которое, согласно заключению эксперта, является наркотическим средством каннабис (марихуана) массой 14,23 грамма, гражданин, достоверно зная, что оборот наркотических средств на территории Российской Федерации запрещен, стал незаконно хранить в гараже.
Наркотическое средство хранилось до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками ОМВД России по городскому округу «Смирныховский» в ходе проведения осмотра места происшествия 11 января 2023 года.
Таким образом, обвиняемый совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ – незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в значительном размере.
Уголовное дело будет рассмотрено в суде.
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